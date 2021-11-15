Пикеты против QR-кодов прошли в Барнауле

QR-код Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Барнауле люди с плакатами вышли на одиночные пикеты против QR-кодов, сообщают в Telegram-канале «Алтайские крайности».

– Пикеты против "принудительной вакцинации" и введения QR-кодов прошли Барнауле, – сказано в сообщении.

На снимках видно, что люди с плакатами стоят в разных частях города.

Напомним, с 15 ноября QR-коды потребуются, чтобы попасть в кино и рестораны, концертные залы, фитнес-клубы, бассейны. Также нельзя будет заселиться в санатории и гостиницы без подтверждения того, что вы привились или переболели ковидом. Ужесточения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Медики неоднократно сообщали, что вакцинация - эффективный способ защиты от COVID-19. Сейчас в регионе прививаются более 900 тыс. человек.