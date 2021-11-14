Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 ноября 2021: начал действовать новый этап системы пропусков по QR-кодам

Последние новости на 15 ноября 2021. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае начал действовать новый этап системы пропусков по QR-кодам. Это последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 15 ноября 2021 года.

Если на первом этапе QR-код требовался только при посещении торговых центров, то теперь пропускная система распространится на кино и рестораны, концертные залы, фитнес-клубы, бассейны. Также нельзя будет заселиться в санатории и гостиницы без подтверждения того, что вы привились или переболели ковидом. Ужесточения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

- За прошедшие сутки зарегистрировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 411 пациентов, умерло 30 человек, - говорится в сводке оперативного штаба.

Общее число заболевших ковидом составляет 95 608 человек, большинство из них уже выздоровели. Число умерших на 15 ноября - 6 692 человека. В ковидных госпиталях лечатся 3 894 человека.

В тяжелом состоянии 834 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ –309. В регионе продолжается прививочная кампания – прививки поставили более 900 тысяч человек.