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Общество13 ноября 2021 10:50

Барнаульцам вернули воду после коммунальной аварии

Специалисты продолжают работать на месте
Герман Архаров
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На месте аварии

На месте аварии

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты остановили выход воды из поврежденной трубы на ул. Путейская, 82. Они продолжают работать на месте коммунальной аварии, сообщает мэрия.

– Водоканалом и городскими службами ведутся работы по устранению повреждения сети и ликвидации последствий, водоснабжение в районах города восстановлено, – заявили в горадминистрации.

Напомним, в 11:50 произошло повреждение водопровода диаметром 600 мм в частном секторе Железнодорожного района по адресу Путейсвая, 82. Часть горожан некоторое время оставалась без без воды.