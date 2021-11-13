Барнаульцам вернули воду после коммунальной аварии

На месте аварии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты остановили выход воды из поврежденной трубы на ул. Путейская, 82. Они продолжают работать на месте коммунальной аварии, сообщает мэрия.

– Водоканалом и городскими службами ведутся работы по устранению повреждения сети и ликвидации последствий, водоснабжение в районах города восстановлено, – заявили в горадминистрации.

Напомним, в 11:50 произошло повреждение водопровода диаметром 600 мм в частном секторе Железнодорожного района по адресу Путейсвая, 82. Часть горожан некоторое время оставалась без без воды.