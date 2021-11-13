В Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула отключили воду из-за аварии

На месте аварии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за коммунальной аварии двух районах краевой столицы ограничили подачу воды, пишет мэрия.

– Сегодня в 11:50 произошло повреждение водопровода диаметром 600 мм в частном секторе Железнодорожного района по адресу Путейсвая, 82. В результате ограничено водоснабжение в Железнодорожном и Октябрьском районе, – добавили в горадминистрации.

Специалисты водоканала работают на месте аварии. Там же нахдятся местные власти. Масштабы ограничения подачи воды уточняется. Из-за ЧП подтопило 4 домовладения. После осмотра повреждения имущества составят акты.

Кроме того, отключили электроснабжение в 20 частных домов, для осмотра воздушной линии газоснабжения вызвали специалистов