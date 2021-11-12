Алтайские вузы опровергли информацию о раздельном обучении привитых и непривитых от ковида студентов

Деление на вакцинированных от ковида студентов и непривитых недопустимо Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайских вузах не будут делить студентов на вакцинированных и невакцинированных. Ранее в соцсетях появилась информация о возможном раздельном обучении.

Студент одного из вузов писал, что в деканате требуют сведения о вакцинации, и что якобы в вуз перестанут пускать непривитых студентов. Однако данная информация не соответствует действительности.

Как отметили в пресс-службе АлтГТУ, с 15 ноября вуз переходит на смешанный формат обучения: пары будут проводится очно и в электронном формате. При этом деление на вакцинированных от ковида студентов и непривитых недопустимо.

- Однако, связи с изменениями в Указ Губернатора, доступ в бассейн и легкоатлетический манеж университета для тех, кому уже исполнилось 18, будет по QR-кодам вакцинации. А вот при входе в корпуса и общежития QR-коды не нужны, - отмечают в университете.

Сбор информации о вакцинации, действительно, ведется, но это необходимо “на основании требований методических рекомендаций о профилактике COVID-19 в вузах, поручения зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю”.

В педагогическом вузе студенты проходят в корпуса и общежития с соблюдением обычных Как противоэпидемиологических мер: измерение температуры, обработка рук, масочный режим. Такие же правила действуют в АГМУ.