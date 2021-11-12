Один из алтайских вузов обязал студентов предоставлять данные о вакцинации

В вузе могут запретить посещать занятия непривитым студентам Фото: Олег УКЛАДОВ

Студент одного из вузов Алтайского края сообщил о том, что обучающихся обязали предоставить данные о вакцинации или справку о медотводе. Как пишет он в паблике barnaul.insta, также в вузе могут запретить посещать занятия непривитым студентам.

- В обязательном порядке заставляют предоставлять информацию о вакцинации. Так же идёт разделение на классы: вакцинированные и невакцинированные. Речь заходит о запрете посещения учебных заведений студентам без прививок, - отмечает автор поста.

Студент возмущен данными ограничениями и отметил, что вакцинация не является обязательной и носит рекомендательный характер.

Напомним, ранее главный инфекционист края Валерий Шевченко отметил, что вакцинация доказала свою эффективность: лишь 3,5% привитых жителей Алтайского края заболели ковидом.

- Практика подтверждает, что есть смысл в вакцинации, так как она позволяет уберечь человека от тяжелой формы течения болезни и летального исхода, – подчеркнул специалист.

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