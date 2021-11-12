33 пациента с ковидом скончались за сутки в Алтайском крае

С начала пандемии было зарегистрировано 6633 летальных факта
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 515 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по данным краевого оперштаба, скончались еще 33 больных коронавирусом.
Общая статистика по заболеваемости в регионе выглядит следующим образом:
- 94559 зараженных, в том числе 7502 ребенка;
- 65918 выздоровевших;
- 6633 умерших: 5245 – от ковида, 1388 – по иным причинам;
- 3889 пациента с ковидом и 380 с пневмонией лечатся в ковидариях;
- 858 больных находятся в тяжелом состоянии.
В крае продолжается вакцинация от коронавируса. В настоящий момент 100 347 человек поставили первый компонент вакцины, 761 012 человек привиты полностью, 23 685 – ревакцинировались.
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