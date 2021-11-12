Облысение, отупение и панические атаки: на что жалуются перенесшие ковид барнаульцы

Чаще всего горожане заявляют об изменении вкусов или запахов Фото: Олег УКЛАДОВ

«Стою в душе, а с головы вместе с водой начали «стекать» волосы», - рассказывает мне товарищ. Сцена словно из фильма ужасов. Обычно такое переживают люди, которые проходят химиотерапию, но вызывать выпадение волос, как оказалось, может и коронавирус. И это не единственное, с чем столкнулись переболевшие ковидом. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Шампуни бессильны

В соцсетях есть еще несколько пользователей, которые пожаловались на выпадение волос после ковида. Люди советуют им пользоваться специальными шампунями из аптеки для стимуляции роста волос. Однако барнаулец по имени Артем отмечает, что даже такие средства неэффективны в борьбе с последствиями ковида.

- Однажды проснулся, а на подушке волосни полно. Сначала, конечно, на кота грешил, потом на жену, но потом понял, что это мои волосы. Пробовал разные лечебные шампуни, но ерунда это всё. Проблема сама решилась со временем, - рассказал горожанин.

«Кушал острый «Доширак» и нюхал солярку»

Чаще всего барнаульцы жалуются на изменение вкусов или запахов, или же полное их отсутствие. Как рассказал житель Барнаула Артем, вкусовые ощущения к нему вернулись лишь спустя полтора месяца после того, как тест на коронавирус показал отрицательный результат.

- Самое ужасное - отсутствие вкуса и запаха. Я ничего не чувствовал, даже когда ел острую китайскую лапшу и бутерброд с самым острым соусом. Чеснок закидывал, как орешки, нюхал солярку. Извращался на все 100%, - говорит барнаулец.

17-летняя школьница Анастасия рассказала «Комсомолке», что даже спустя месяцы после перенесенной болезни она терпеть не может запах жаренных овощей или мяса. Отвращение настолько сильное, что подступает тошнота.

- Я тоже терял обоняние во время ковида. Переболел еще в июле, а сейчас ноябрь, но запахи вернулись лишь на 30%. Вкусы все поменялись: мясо, яйца, жиры животные и растительные просто невыносимы, будто мочой отдают. Поначалу не мог заставить себя есть, сейчас уже просто свыкся, - делится с «Комсомолкой» еще один горожанин Владислав.

По словам алтайского отоларинголога Александра Богомолова, ковид поражает эпителий в верхнем носовом ходе, отвечающем за запахи, что и может вызывать частичную или полную потерю обоняния. То же самое и со вкусовыми рецепторами.

- У меня были разные пациенты с такой проблемы: у кого-то обоняние восстанавливалось неделю, две, месяц, а кто-то полгода не мог ничего почувствовать. При потере обоняния можно проводить тренировки – брать пять пахучих веществ и потихоньку вдыхать, - отмечает Богомолов.

Ранее барнаульский педиатр Денис Фуголь отмечал, что потеря вкуса при ковиде встречается даже у детей грудничкового возраста. Изменение вкусов может привести к тому, что малыш отказывается от молока матери.

Кстати, больные жалуются и на снижение остроты слуха, хотя такие симптомы чаще встречались в начале пандемии.

- Новый штамм уже не вызывает потерю обоняния. Там все страшнее, так как у больных практически сразу появляется вирусная пневмония, - добавил Богомолов.

Еще один барнаулец рассказал, что после перенесенного ковида ему перестали помогать препараты от давления, которые он принимал раньше, поэтому врач их заменил. Но и это не все – мужчина столкнулся с аллергией на алкоголь, которой раньше в помине не было.

- Прошло месяца три после болезни, и мы решили немного расслабиться и выпить. Супруг принял 30 грамм алкоголя, не больше, и тут же начал краснеть, шея отекла, давление подскочило до 180/110. В итоге алкоголь он не пьет уже год, - поделилась Нина, его жена.

«Плохо работал мозг»

Наконец, многие жалуются на плохую активность мозга после перенесенной инфекции. Наш герой Артем вспоминает, что находился, будто в тумане, мозг отказывался запоминать элементарную информацию.

- Поговорил с кем-то, а через минут 5-10 напрочь забывал не то что тему разговора, а что вообще с кем-то говорил. На меня обижались, на работе не выполнял кучу дел, потому что, правда, не помнил ничего. Чтобы побороть это, читал книги в свободное время на телефоне, запоминал по странице и пересказывал сам себе, - поясняет молодой человек.

Жительница краевой столицы Юлия добавила, что после ковида она заметила за собой замедленную реакцию, ощущение – будто тупеешь на глазах.

- Сначала я думала, что мне кажется, а потом поняла, что пора идти к врачу. Рассказала о своих симптомах, и мне выписали лекарства для улучшения мозговой деятельности, пила таблетки для энергии. Также скачала себе на телефон несколько приложений с головоломками, - пояснила девушка.

Кстати, еще один горожанин рассказал, что после ковида у него пострадала нервная система, из-за чего начались панические атаки. Запускать такое дело было нельзя, поэтому он незамедлительно обратился к психиатру.

Напомним, в настоящий момент в Алтайском крае бушует четвертая волна коронавируса. В сутки в регионе выявляют больше 500 зараженных.

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