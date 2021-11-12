130 детей травмировались в ДТП на дорогах Барнаула в этом году

После смерти ребенка 11 ноября в школах города провели занятия по ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала этого 130 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в Барнауле, а накануне в результате трагической аварии на дороге погиб ребенок. После ЧП в школах краевой столицы прошли дополнительные занятия по правилам дорожного движения, отметили в мэрии.

- Учащиеся и педагоги просмотрели трансляцию по безопасности детей на дорогах, для второй смены показ пройдет в 15 часов. Трансляцию провели в комитете по образованию Барнаула совместно с ГИБДД, - пояснили в администрации.

Как отметил начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Геннадий Кузнецов, с начала этого произошло 128 аварий с участием детей до 16 лет, 130 несовершеннолетних получили травмы, один погиб.

Трансляцию видео с уроков безопасности разослали и в школьные чаты, чтобы родители провели с детьми профилактические беседы насчет безопасности на дорогах.

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