Гаражный комплекс могут построить в овраге рядом с кладбищем в Барнауле

Проект комплекса с погребами представили накануне на градосовете Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на месте оврага запроектировали трехъярусный гаражный комплекс. Как пишет «Толк», новый объект находится ряжом с Власихинским кладбищем.

Проект комплекса с погребами представили накануне на градосовете. Примечательно, что его планируют построить в овраге глубиной 9 метров. Как отметил архитектор Владимир Золотов, который занимался разработкой проекта, район нуждается в местах для автомобилей.

- Наш участок площадью 5,8 тыс. кв. метров частично расположен в овраге. Весной сюда стекает ручей, а затем впадает в реку Барнаулку. Здесь сейчас расположен фундамент замороженного недостроя, который тоже проектировали мы. Конструкции сохранились, и будем садить объект на них, – подчеркнул архитектор.

Гаражный комплекс будет рассчитан на 88 мест для автомобилей.

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