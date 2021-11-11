Градосовет не принял проект нового корпуса АлтГУ

Вуз планировал построить здание на месте сквера за площадью Сахарова. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 10 ноября прошло заседание градостроительного совета, на котором отклонили проект нового корпуса АлтГУ. Об этом пишет «Банкфакс». Вуз планировал построить здание на месте сквера за площадью Сахарова.

Члена градосовета Виктора Четошникова не устроило проектное соотношение численности студентов, которые по планам должны будут обучаться в здании, и размеров земельного участка.

- По его словам, все это не соответствовало действующим нормативам – здание с такой емкостью оказалось чересчур большим для этого клочка земли. Александр Деринг не согласен с такой позицией. Он полагает, что нужно высчитывать среднее соотношение численности студентов АлтГУ и всех площадей вуза, и тогда никаких отклонений не будет, – пишет издание.

Также возникли вопросы, связанные с транспортной доступностью корпуса, компенсационным озеленением. Разработчик концепта Александр Деринг отметил, что еще не известно, когда будет назначено повторное рассмотрение.

- Александр Деринг упомянул, что, главным арбитром в этой ситуации скорее должна стать государственная экспертиза, и не местная краевая, а федеральная, поскольку речь идет об очень серьезном и дорогостоящем проекте. Ключевой задачей он считает подготовку именно к ней, - отмечает издание.

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