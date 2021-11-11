Сбивший трех алтайских девочек на велосипедах мужчина был под наркотой

Две другие юные велосипедистки отделались ушибами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд дело по факту ДТП в Тюменском районе, где водитель сбил трех девочек-велосипедисток. Одна из них скончалась по пути в больницу. Экспертиза показала, что в моче обвиняемого 47-летнего мужчины были следы наркотиков. Подробности дела «Комсомольской правде» рассказал прокурор Тюменцевского района Алексей Старченко.

Обгон на «зебре»

ДТП произошло 22 августа в селе Вылково. В сторону школы на велосипедах ехали три девочки –11-летняя Маша и 8-летние Настя и Кристина (имена детей изменены – прим ред.) Они двигались друг за дружкой по обочине, старшая была замыкающей.

В это время навстречу им ехали два автомобиля. Двигающийся позади 46-летний сельчанин решил пойти на обгон на пешеходном переходе, по которому дети ходят на учебу. Он проигнорировал несколько запрещающих знаков, сплошную линию и выехал на «встречку» прямо на «зебре». Впереди начиналось кольцевое движение.

– Оба автомобиля должны были уйти направо по кольцу. Налево ехать нельзя, – рассказывает прокурор Алексей Старченко. – В это время по левой обочине на расстоянии около десяти метров едут три девочки. Мужчина, совершивший ДТП, обгоняет первую машину по пешеходному переходу, поворачивает налево по встречной полосе на кольцевой и съезжает на обочину, где ехали дети.

Машу и Кристину автомобиль задел боком, и они отделались лишь легкими ссадинами. А вот ехавшую посредине 8-летнюю Настю обвиняемый сбил с такой силой, что она умерла от разрыва печени, не доехав до больницы.

Употребление наркотиков отрицает

Выжившие девочки рассказали, что видели, как у водителя голова была наклонена на бок, как будто бы он спал. Свидетели аварии тоже посчитали, что мужчина был заторможенный и решили, что он нетрезв. Однако алкотестер показал на месте отрицательный результат. Позже эксперты обнаружили в крови у мужчины следы наркотиков.

– В моче были обнаружены следы тетрагидроканнабинола. Какой именно наркотик мужчина употреблял, неизвестно, сам он в принципе не признает этого, – говорит прокурор.

Как пояснил Алексей Старченко, к наркотикам каннабиоидной группы относится, к примеру, гашиш и другие производные конопли. Ранее мужчина не был замечен в вождении в нетрезвом виде. За такой проступок его могли бы уволить. Он работает водителем на предприятии по перевозке угля.

Грозит до 12 лет колонии

Свою вину в ДТП сельчанин признает, но употребление наркотиков отрицает, так как за это предусмотрена более суровая санкция. Если ему удастся доказать, что за руль он сел трезвый, то ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. В противном случае суд ему может назначить до 12 лет колонии.

На данный момент он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

На сегодняшний день мужчина находится по стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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