На Алтае осудили двух браконьеров за незаконную охоту на косуль

Мужчины вину признали полностью. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд признал виновными двух жителей Завьяловского района в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ. Мужчины незаконно охотились на сибирскую косулю. Об этом пишет региональный Следком.

В ходе следствия установили, что мужчины в январе 2021 года отправились на охоту, не имея разрешения. Браконьеры, передвигаясь на снегоходах, застрелили пять косуль. Ущерб министерству природных ресурсов и экологии региона составил 200 тысяч рублей.

- В ходе следствия мужчины вину в содеянном признали полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - пишет ведомство.

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