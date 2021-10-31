На Алтае осудили мать, не платившую алименты на двоих детей

Женщину осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили женщину, которая задолжала алименты на двоих детей. Ранее по суду ее обязали выплачивать треть своего заработка или иного дохода, кроме того она ранее привлекалась к административной ответственности и дважды к уголовной, сообщает краевая прокуратура.

- Осужденная в период с 26 сентября 2020 года по 21 июня 2021 года не работала, материальную помощь детям не оказывала, алименты не платила. В результате ее бездействия за указанный выше период образовалась задолженность по выплате алиментов на сумму 145 587 руб. Общий долг составил более миллиона рублей, - сообщает ведомство.

Учитывая, что она была ранее условно осуждена, ее отправили в колонию поселение на шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.