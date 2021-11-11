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Здоровье11 ноября 2021 16:13

За сутки в Алтайском крае умерло 29 человек с коронавирусом

Всего за период пандемии в регионе умерло 6,6 тысяч человек с COVID-19
Антонина Лышова
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Количество тяжелобольных пациентов – 846, подключено к аппаратам ИВЛ 297 человек

Количество тяжелобольных пациентов – 846, подключено к аппаратам ИВЛ 297 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки умерло 29 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 – 28 пациентов. Данные приводит оперштаб региона.

В больницах с подтвержденной инфекцией под постоянным присмотром медиков лечение получают почти 4 тысячи человек. Кроме этого, 374 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных пациентов – 846, подключено к аппаратам ИВЛ 297 человек. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 628.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией за период пандемии в регионе составляет 94 044 человека, в т. ч. 7463 ребенка. Выздоровели 65 440 человек (+ 393). Умерли 6 600 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 215 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 385 человек (+ 1), - пишет оперштаб.

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