На Алтае запустили чат-бот по вопросам вакцинации от ковида

В пресс-службе Правительства региона рассказали, что в планах запустить такой же бот для Viber. Фото: Олег УКЛАДОВ

Где можно поставить прививки от коронавируса без записи? Сколько времени придется просидеть в очереди? Эти вопросы стали особенно актуальны на Алтае после введения системы QR-кодов. Теперь эту информацию можно узнать в специальном чат-боте «Вакцинация в Алтайском крае». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Чат-бот разработал ЦУР Алтайского края при поддержке минздрава.

Как воспользоваться чат-ботом?

Сервис базируется в Telegram, чтобы его использовать, необходимо установить сам мессенджер. Потом нужно открыть чат «Вакцинация в Алтайском крае». Переходя по меню, можно узнать адреса и время работы пунктов вакцинации. Еще один бонус – в чат-боте есть информация о том, сколько человек находится в очереди в каждом пункте. Можно узнать примерное время ожидания, если прийти ставить прививку в данный момент. Благодаря сервису желающим привиться без записи станет проще скорректировать свои планы на день с учетом вакцинации. В пресс-службе подчеркнули, что данные регулярно обновляются.

Что еще есть в чат-боте?

На сервисе можно ознакомиться с полным списком коронавирусных ограничений, которые действуют в Алтайском крае сейчас. Также можно посмотреть все соответствующие указы губернатора Виктора Томенко, уточнить список телефонов горячих линий.

Важно!

Сейчас в сервисе есть информация только о барнаульских пунктах вакцинации, где можно привиться без записи. Но до конца ноября в чат-боте появятся данные о пунктах всего региона. В пресс-службе рассказали, что планируют запустить такой же бот для Viber.

Добавим, что темпы вакцинации в регионе за последние недели выросли в несколько раз. Ежедневно ставят прививки от коронавируса 10-11 тысяч человек. По данным оперштаба, 851 907 человек прививается от COVID-19: полностью привиты более 744 тысяч жителей, почти 20 тысяч прошли повторную вакцинацию.

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