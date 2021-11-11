В Барнауле отменили праздничное открытие новогодней елки из-за коронавируса

В мэрии Барнауле прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Барнаула прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года, на котором было принято решение отменить традиционное открытие новогодней елки с участием горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Исходя из эпидситуации, не планируем традиционного открытия елки с участием горожан, проведения фейерверков. И тем не менее наша задача - создать и поддержать праздничную атмосферу для жителей и гостей краевой столицы, - отметил глава города Вячеслав Франк.

Новогоднее оформление Барнаула планируют завершить к 17 декабря. Город украсят различными скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями.

- Особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей, площадей, парков, территорий аэропорта, железнодорожного, речного и автовокзала, а также прилегающих территорий крупных торговых центров, - пишет пресс-служба.

Также помимо ели площадь Сахарова украсят ледяные барельефы, снежные скульптуры символа года, Деда Мороза и Снегурочки.

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