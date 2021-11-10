На Алтае начнут проверять, как идет вакцинация на предприятиях

В регионе продолжается вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут проходить рейды по проверке некоторых организаций на соответствие требованию по вакцинации сотрудников от ковида. Об этом рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по региону Лариса Зубова, пишет мэрия Барнаула.

Проверки организаций, в которых согласно постановлению главного санитарного врача от коронавируса должно быть привито не менее 80% сотрудников, начнутся с 15 ноября.

Напомним, в число тех, кто обязательно должен сделать прививку, входят работники сфер торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания банковских услуг, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных.

Также вакцинация является обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова отметила, что в Барнауле прививается до 4 тыс. человек в день, от плановых показателей привито 64% населения или более 303 тыс. человек.

– Наша цель – привить 80% населения в целом, только тогда мы получим иммунную защиту. Сегодня мы находимся в красной зоне, ситуация тяжелая, ограничения, которые вводятся, необходимы, и от того, как мы их выполним, будет зависеть эпидемиологическая ситуация в ближайшем будущем, – сказала Ирина Переладова.

Министр здравоохранения края Дмитрия Попов подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью ковидом остается сложной, нагрузка на здравоохранение чрезмерная. Количество обслуживаемых вызовов скорой медицинской помощью в городе достигает 1300 в сутки.

– Это пиковые нагрузки. В краевой столице еще не достигнут показатель популяционного иммунитета. Не достигнув иммунной прослойки, мы закладываем новые вспышки инфекции. Вакцинацию необходимо ускорять, сегодня время работает против нас, – сказал глава алтайского минздрава.

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 511 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 93534, в Барнауле – 31559.

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