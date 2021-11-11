ТВ-3 покажет историю поисков пропавшей пенсионерки на Алтае

Женщина пропала 15 сентября 2020 года. ФОТО: предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3

Телеканал ТВ-3 12 ноября покажет в новом выпуске документального проекта «Вернувшиеся» историю поисков 66-летней Надежды Минаковой из села Верх-Шубинка Целинного района Алтайского края. Выпуск начнется в 14:40. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

- 15 сентября прошлого года в десять вечера она пошла встречать мужа, задержавшегося на работе. Ни фонарей, ни мобильной связи в селе нет, поэтому с собой пенсионерка взяла фонарик – и муж видел, как она помахала им ему, когда он возвращался на тракторе. После этого женщина развернулась и пошла обратно – но домой так и не пришла. Полтора часа спустя заволновавшиеся родные с соседями начали поиски, но Надежды нигде не было. Тогда к поискам подключили полицию, а затем – и волонтёров поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт», - пишет пресс-служба телеканала ТВ-3.

Полиция отрабатывала разные версия исчезновения. Женщину искали спасатели МЧС. На третий день поисков нашли только фонарик пенсионерки рядом с заброшенным колодцем. В программе расскажут чем завершилась эта история, осталась ли жива Надежда Минакова.

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