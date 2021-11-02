Загадочное исчезновение 18-летней жительницы алтайского села обсудили в эфире программы «Мужское/Женское»

Пропавшая Евгения Парубова (фото: скриншот эфира "Мужское/Женское")

10 сентября в Косихинском районе Алтайского края пропала 18-летняя Евгения Парубова. До сих пор ни правоохранительным органам, ни родственникам девушки не удалось установить мотивы, из-за которых она могла уйти из дома, где к тому же оставила годовалого сына.

Следователи рассматривают несколько версий, в том числе, что в отношении девушки было совершенно какое-то преступление, которое было замаскировано под ее безвестное исчезновение. Чтобы попытаться разобраться в ситуации и выстроить ход событий тех дней в логическую цепочку, родственники Евгении обратились на Первый канал, в шоу «Мужское/Женское». Передача вышла в эфир накануне, 1 ноября.

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По словам мамы девушки Марии Киркиной, в последнее время она жила с молодым человеком Иваном Бусыгиным. При этом он не являлся отцом ее ребенка. Накануне своего исчезновения они отмечали день рождения матери Ивана. А после Женя бесследно пропала. Она была одета в легкую розовую кофту, джинсы и сланцы. Телефона у нее не было, документы и банковскую карточку оставила дома.

Сожитель пропавшей девушки (фото: скриншот эфира "Мужское/Женское")

- Когда опер отдал нам карточку, то уже потом, 15 сентября, с нее пропали деньги. Сама Женя не могла их потратить, потому что она исчезла с 9 на 10 сентября, а пособия и «детские» на ребенка приходят 13 числа, - говорит мама девушки Мария.

Она буквально уверена, что это сделал ее сожитель Иван, так как доступ у него был. При этом до настоящего момента женщина с ним так и ни разу не поговорила о пропаже дочери. Вообще, к молодому человеку очень много вопросов, к примеру, он по какой-то причине не сообщил в полицию о пропаже возлюбленной. А его мама трижды меняла показания. Сам Иван даже не может вспомнить, в чем на самом деле была его девушка, когда пропала – он был сильно пьян и уснул в машине друга.

Когда проснулся и понял, что Евгении нигде нет, то, по его словам, позвонил ее маме, однако сама Мария Киркина этот факт отрицает. Она говорит, что он даже не согласился вместе с родственниками девушки отправиться на ее поиски, потому что у него были другие дела.

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Первый человек, кому Иван рассказал о пропаже сожительницы – ее подруга Галина Переверзева и произошло это только спустя три дня.

- 10 сентября я звонила Ивану. Он сказал, что Женя сидит дома с детьми, а их семья в поле на работе, - говорит девушка. – Я его попросила набрать мне вечером, когда он вернется домой, чтобы я могла поговорить с Женей, потому что ее телефон не отвечал и Иван сказал, что возможно ее сын забросил трубку куда-то, и она не слышит звонка.

На вопрос ведущего Александр Гордона, почему Иван не сказал о том, что его девушка пропала, а заверял всех, что все хорошо и она дома, он не смог ответить.

- Не знаю. Оно само так получилось, - сказал он. – Я побоялся, что на меня будут вешать всех собак.

Его мама Наталья Бусыгина также не смогла ответить на вопрос: почему она, как взрослый человек, не сообразила обратиться в полицию о пропаже «невестки»? По мнению Гордона это все потому, что она, вероятно, может кого-то покрывать: либо мужа, либо сына.

Валентина Горбачева, подруга мамы Жени, уверена, что причастным к исчезновению девушки может быть отчим Ивана. Якобы он был в числе тех, кто последним видел ее. К тому же женщина увидела это на раскладе карт Таро. По ее словам, даже местные полицейские время от времени обращаются к ней за консультацией, поэтому за свои слова она отвечает.

Участники передачи (фото: скриншот эфира "Мужское/Женское")

Журналисты «Мужского/Женского» также пообщались с приятелем компании Александром, который признался, что накануне пропажи Жени, у него с ней была связь. Вопросы возникли и к отчиму Ивана Сергею Маяцкому. Оказалось, что у него есть криминальное прошлое, в том числе его судили за непредумышленное убийство.

По мнению экспертов, возможно 18-летней Евгении Парубовой на самом деле уже нет в живых, и к этому могут быть причастны члены семьи ее сожителя. А профайлер Лилия Колобовникова уверена, что сам Иван Бусыгин знает о том, что произошло, но ему приходится врать, чтобы прикрыть близких. Это выдают его манеры отвечать на вопросы и неуверенность.

- Я не знаю, что с ней произошло, - последнее, что сказал Иван.