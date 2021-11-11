В Барнауле стали реже увольнять из-за публикаций в социальных сетях

Примерно 40% барнаульцев думают, что их социальные сети могут отслеживать работодатели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле работодатели стали реже увольнять из-за публикаций в социальных сетях. Разница с прошлым годом составила 10%. Данные приводит сервис высокооплачиваемой работы SuperJob.

За сотрудниками в интернете продолжают следить лишь 23% работодателей, а игнорируют соцсети – 52%. В каждой пятой компании региона отказывают в трудоустройстве из-за постов в интернете, это около 21% организаций, в 2020 году таких было 27%.

Примерно 40% барнаульцев думают, что их социальные сети могут отслеживать работодатели, только 6% поддерживают противоположное мнение.

Отметим, что по данным сервиса, трудоустроенные жители краевой столице чаще безработных ведут социальные сети.

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