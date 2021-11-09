На Алтае дети стали чаще болеть коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 93023 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии в Алтайском крае увеличилось число детей, заболевших коронавирусом. О том, как они переносят COVID-19, на пресс-конференции 8 ноября рассказал Валерий Шевченко, главный инфекционист региона.

По словам эксперта, число зараженных ковидом детей увеличилось в связи с тем, что в целом больных стало больше.

– Если давать характеристику клинической картине, то принципиально она не поменялась. Например, по процентному соотношению клинических симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта и респираторных симптомов – 10-15% к 85-90%. При этом число тяжелых случаев увеличилось, – отметил Валерий Шевченко.

Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора, добавила, что несмотря на то, что общее число заболевших ковидом увеличилось, удельный вес детей в возрасте от 0 до 17 лет всю осень остается на одном уровне – от 10 до 12%. При этом показатель выше, чем минувшим летом.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 93023 человека, в том числе 7351 ребенок.

Ранее мы писали о том, что некоторые алтайские родители возмутились тем, что краевой минобр не стал продлевать школьникам каникулы, несмотря на рост заболеваемости. Свое мнение они высказали в комментариях к публикации ведомства в Instagram.

Кроме того, не так давно беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться вакциной «Спутник V». Ранее, когда только начиналась пандемия, считалось, что передача коронавирусной инфекции может быть только после рождения при тесном контакте. Однако на данный момент накопился ряд других данных. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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