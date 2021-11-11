На Алтае выявили 510 заболевших COVID-19

Повторную вакцинацию против COVID-19 прошли 22 119 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на прошедшие сутки выявили 510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона. Больше всего новых заболевших в Барнауле (130), Бийске (43) и Рубцовске (31). Всего за период пандемии зарегистрировано более 94 тысяч больных коронавирусом в крае.

- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 360,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9653 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9893 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

В регионе от коронавирусной инфекции прививается 872648 человек. Повторную вакцинацию прошли 22 119 человек.

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