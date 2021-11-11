В Бийске полицейские нашли потенциального экстремиста среди школьников

В Бийске полицейские завершили операцию «Неформал». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские завершили операцию «Неформал», в рамках которой нашли потенциального экстремиста среди школьников. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители и педагоги проводили в школах тематические классные часы и круглые столы. Школьникам и студентам еще раз рассказали, что такое экстремизм и терроризм. Подросткам напомнили об ответственности за противоправную деятельность.

Также полицейские посетили подростковые клубы и спортивные секции. В результате одного из рейдов правоохранители выявили подростка, придерживающегося неформальных течений экстремистской направленности. Его поставили на профилактический учет и взяли под особый контроль органов внутренних дел.

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