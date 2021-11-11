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Общество11 ноября 2021 11:18

В Бийске полицейские нашли потенциального экстремиста среди школьников

Подростка поставили на профилактический учет и взяли под особый контроль органов
Антонина Лышова
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В Бийске полицейские завершили операцию «Неформал».

В Бийске полицейские завершили операцию «Неформал».

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские завершили операцию «Неформал», в рамках которой нашли потенциального экстремиста среди школьников. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители и педагоги проводили в школах тематические классные часы и круглые столы. Школьникам и студентам еще раз рассказали, что такое экстремизм и терроризм. Подросткам напомнили об ответственности за противоправную деятельность.

Также полицейские посетили подростковые клубы и спортивные секции. В результате одного из рейдов правоохранители выявили подростка, придерживающегося неформальных течений экстремистской направленности. Его поставили на профилактический учет и взяли под особый контроль органов внутренних дел.

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