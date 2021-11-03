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Общество3 ноября 2021 4:34

В Барнауле прошли рейды в торговых центрах по проверке соблюдения пропуска по QR-кодам

Полицейские и дружинники выявили лишь одно нарушение
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Рейд по торговым центрам.

Рейд по торговым центрам.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле полицейские и дружинники проверили четыре торговых центра на соблюдение новых мер по пропускную системе по QR-кодам. Было выявлено одно нарушение, сообщает администрация города.

- 2 ноября специалисты администрации Октябрьского района совместно с сотрудниками отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по Барнаулу и представителями народной дружины «Барнаульская» провели очередной рейд по проверке принятых ограничений, - сообщает на сайте мэрии.

Следующий этап ограничений начнет действовать с 15 ноября — QR-коды понадобятся для входа в театры, концертные залы, кафе, спортзалы и прочие публичные места.