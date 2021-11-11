На Алтае умер заслуженный тренер РСФСР по боксу Василий Данилов

Прощание состоится 12 ноября в Храме Дмитрия Ростовского. ФОТО: предоставлено пресс-службой «Федерации бокса Алтайского края».

Умер заслуженный тренер РСФСР по боксу Василий Данилов. Об этом сообщает «Федерация бокса Алтайского края».

Прощание с тренером состоится завтра, 12 ноября, с 11 до 13 часов в Храме Дмитрия Ростовского. Адрес: город Барнаул, площадь Спартака, 10. Похороны пройдут на Черницком кладбище в 2 часа.

Добавим, что Василий Данилов родился в Кемерове в 1933 году. За спортивную карьеру боксер выиграл 140 боев из 158. Василий Данилов был двукратным чемпионом Сибири и Дальнего Востока, лучшим тренером Сибири по боксу (1964). В разные годы занимал пост старшего тренера сборной Алтайского края по боксу, воспитал 38 мастеров спорта.

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