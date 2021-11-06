На Алтае умер экс-главврач больницы скорой медицинской помощи

Владислав Бомбизо Фото: Олег УКЛАДОВ

Ушел из жизни 5 ноября бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи Владислав Аркадьевич Бомбизо. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

В ведомстве отмечают, что хирург высшей категории, заслуженный врач РФ, главный хирург Алтайского края, не оставлял практическую хирургию ни в один период своей жизни, активно внедрял малоинвазивные технологии и новые методы лечения.

Прощание с хирургом пройдет в понедельник, 8 ноября, по адресу улица Аносова, 8, зал № 2. Время: с 11:30 до 13:00.

Добавим, что Владислав Аркадьевич окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал в должности онколога-хирурга, с 1989 года по 2005 год – врачом-хирургом в городской больнице № 1. С 2005 по 2011 годы занимал должность заведующего вторым хирургическим отделением больницы.

В декабре 2011 года Владислав Аркадьевич занял место главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, а в августе 2020-го пост по состоянию здоровья.

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