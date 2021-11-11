Владельцы барнаульских торговых центров просят отменить QR-коды из-за убытков

Запрет на посещение ТЦ без QR-кодов снизил поток посетителей в три-четыре раза. Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле владельцы ТЦ просят отменить QR-коды из-за убытков. Об этом сообщает «Толк». Бизнесмены написали письмо губернатору с просьбой снять ограничение.

QR-коды, по мнению предпринимателей, не дают им выйти из экономического кризиса.

- Запрет на посещение ТЦ без QR-кодов, по данным владельцев бизнеса, снизил поток посетителей в три-четыре раза. Многие отделы, как сказано в письме, просто приостановили работу, так как при снизившемся потоке посетителей не могут платить аренду, - пишет издание.

Владельцы ТЦ уже начали получать массовые заявления на расторжение договоров аренды. Предприниматели в письме отмечают, что если закроют ТЦ, то 30 тысяч человек, которые работают в этих торговых точках, могут остаться без средств к существованию.

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