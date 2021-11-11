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Общество11 ноября 2021 7:58

В Алтайском крае массово скупают мясо на рынках

С 11 ноября в регионе запретили продавать мясо скота, забитого на домашних подворьях
Антонина Лышова
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Управление ветеринарии прекратит выдачу сопроводительных документов для торговли домашним мясом.

Управление ветеринарии прекратит выдачу сопроводительных документов для торговли домашним мясом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на рынках жители массово скупают мясо, ажиотаж заметили на «Докучаево». Об этом пишут «Вести Алтая».

Продавцы рассказывают, что они продали за несколько часов продукцию, которой рассчитывали торговать три дня.

Напомним, мы рассказывали, что с 11 ноября на Алтае запретят продавать мясо скота, забитого на домашних подворьях. Управление ветеринарии прекратит выдачу сопроводительных документов для торговли. Чтобы получить необходимые бумаги, нужно будет везти скот на сертифицированную бойню или перепродавать скупщикам.

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