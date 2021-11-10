На Алтае с 11 ноября фермеры не смогут продавать «домашнее» мясо

Мясо. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

С 11 ноября в Алтайском крае управление ветеринарии прекратит выдачу сопроводительных документов на мясо скота, который забили на подворьях, пишет amic.ru.

– Без сопроводительных документов фермеры не смогут реализовать свою продукцию, а чтобы получить необходимые бумаги, нужно будет везти скот на сертифицированную бойню или перепродавать скупщикам, – отмечает издание.

Ранее мы писали о том, что запрет хотели ввести еще в октябре, но депутаты и бизнесмены попросили губернатора отложить ввод ограничений. Они утверждали, что во многих районах региона нет оснащенных убойных пунктов и площадок, что может создать ограничения для работы предпринимателей и фермеров. Вскоре Управление ветеринарии Алтайского края перенесло срок.