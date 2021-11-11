Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 5:27

С декабря отменяют прямые рейсы из Барнаула в Египет

Последний рейс отправится 20 ноября
Антонина Лышова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рейсы из краевой столицы стали плохо заполнятся.

Рейсы из краевой столицы стали плохо заполнятся.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прямое сообщение между Барнаулом и Египтом временно прекратится в декабре этого года. Об этом сообщает «МК на Алтае». Чтобы попасть, например, в Шарм-ель-Шейх нужно будет сперва доехать до Новосибирска.

- Изначально крупным «турецким туроператорам» разрешили летать из нескольких городов Сибири – Томска, Кемерово и Барнаула. Естественно, компании воспользовались этой возможностью. Поэтому из «столицы мира» начали летать рейсы раз в неделю на курорты Египта – один в Хургаду, другой в Шарм-эль-Шейх, - пишет издание.

Но с 8 ноября туроператорам разрешили чартеры в Египет. Предложений стало больше, цены снизились. Рейсы из краевой столицы стали плохо заполняться. В связи с этим прямое сообщения приостанавливают. Последний самолет из Барнаула в Египет отправится 20 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Барнаула отправили первый после длительной паузы рейс в Норильск

Самолеты будут летать раз в неделю (подробнее)