С декабря отменяют прямые рейсы из Барнаула в Египет

Рейсы из краевой столицы стали плохо заполнятся. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прямое сообщение между Барнаулом и Египтом временно прекратится в декабре этого года. Об этом сообщает «МК на Алтае». Чтобы попасть, например, в Шарм-ель-Шейх нужно будет сперва доехать до Новосибирска.

- Изначально крупным «турецким туроператорам» разрешили летать из нескольких городов Сибири – Томска, Кемерово и Барнаула. Естественно, компании воспользовались этой возможностью. Поэтому из «столицы мира» начали летать рейсы раз в неделю на курорты Египта – один в Хургаду, другой в Шарм-эль-Шейх, - пишет издание.

Но с 8 ноября туроператорам разрешили чартеры в Египет. Предложений стало больше, цены снизились. Рейсы из краевой столицы стали плохо заполняться. В связи с этим прямое сообщения приостанавливают. Последний самолет из Барнаула в Египет отправится 20 ноября.

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