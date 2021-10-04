Из Барнаула отправили первый после длительной паузы рейс в Норильск

Первый рейс в Норильск оправился 4 октября Фото: предоставлено пресс-службой

Барнаульский аэропорт после десятилетнего перерыва возобновил авиасообщение с Норильском. 4 октября в путь отправили первый борт, передает пресс-служба воздушной гавани.

- Авиакомпания «NordStar» выполнила первый рейс по маршруту Норильск – Барнаул – Омск – Барнаул - Норильск на комфортабельном Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, - говорится в сообщении.

Из Барнаула в Норильск самолеты будут летать раз в неделю по понедельникам. Отправление в 4.00 по местному времени. Прибытие в конечную точку в 7.15 (также по местному). Из Норильска борт отправляется в 11.25. Прибытие в краевую столицу в 14.25.

Что касается Омска, то туда самолеты будет летать по воскресеньям в 16.00. Прибытие в 16.40. Обратно в Барнаул рейс вылетает в 22.10, а прибывает на следующий день (в понедельник) в 00.50.