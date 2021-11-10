Из-за коронавируса в школах Барнаула закрыли 19 классов

После каникул во всех школах краевой столицы приступили к образовательному процессу Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за ковида в Барнауле закрыли несколько классов в школах и групп в детсадах. Об этом сообщил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, пишет мэрия.

– В городе в штатном режиме работают 155 детских садов, которые посещают 55% воспитанников, по COVID-19 закрыто 17 групп, – сказал Александр Артемов.

После каникул во всех школах краевой столицы приступили к образовательному процессу. Из-за ковида закрыли 19 классов. При этом вакцинацию от COVID-19 прошли 84% педагогов.

Ранее мы писали о том, что с начала пандемии в Алтайском крае увеличилось число детей, заболевших коронавирусом.