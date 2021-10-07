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Общество7 октября 2021 6:17

На Алтае могут продлить сроки оформления документов на мясо скота, забитого на подворьях

Во многих районах региона нет оснащенных убойных пунктов и площадок
Герман Архаров
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Ранее алтайскому бизнес-омбудсмену поступили обращения о возможной приостановке деятельности предпринимателей и фермеров

Ранее алтайскому бизнес-омбудсмену поступили обращения о возможной приостановке деятельности предпринимателей и фермеров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов просит главу региона продлить сроки на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при подворном убое животных до конца 2022 года, сообщает сайт омбудсмена.

– В связи с ранее введенным в Алтайском крае запретом на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при подворном убое животных, в адрес уполномоченного поступили обращения о возможной приостановке деятельности предпринимателей и фермеров, – говорится в сообщении.

Вскоре Управление ветеринарии Алтайского края перенесло срок запрета до 10 ноября. Решение о дальнейшем продлении срока рассмотрят на заседании межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского края.

Во многих районах региона нет оснащенных убойных пунктов и площадок, что создает ограничения для работы предпринимателей и фермеров. В связи с этим алтайский бизнес-омбудсмен и направил письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой продлить сроки на оформление ветеринарных документов.