Авария на ТЭЦ в Яровом: власти направили оборудование для обогрева соцобъектов

1 ноября на ТЭЦ из-за технической неисправности был остановлен котел №9 Фото: Анна СЕМИНА

По решению правительства Алтайского края в Яровое направили оборудование для обогрева социальных объектов. Как сообщили в пресс-службе правительства, город получит теплопушки и обогреватели на время, пока не будут устранены последствия аварии на местной ТЭЦ.

- 4 тепловых пушки получат детские сады, 10 – медсанчасть, 1 тепловую пушку и 3 обогревателя – комплексный оздоровительный центр «Алтайхимпром», 2 обогревателя – детский дом, 12 обогревателей – многодетные семьи и ветераны. Кроме того, 8 тепловых пушек находятся в резерве для нужд системы образования, - отметили в правительстве.

Кроме того, еще 40 обогревателей администрация города закупила самостоятельно и будет распределять их между жителями по заявкам. Если возникнет необходимость, число обогревателей увеличат.

В настоящий момент работы по ремонту на яровской ТЭЦ продолжаются. Рабочие ремонтируют трубопровод, чтобы начать подачу тепла от котла № 10.

Напомним, 1 ноября из-за технической неисправности был остановлен котел №9. Для восстановления его работоспособности потребуется около трех недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Яровом возникли проблемы с отоплением

Остановили работу одного из котлов (подробнее)