Житель Горно-Алтайска приютил нового знакомого, а он оказался вором

Грабитель спаивал своего знакомого, пока тот не ослабел, а затем силой забрал у него телефон Фото: Анна СЕМИНА

В Горно-Алтайске местный житель ограбил знакомого, с которым познакомился в кафе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, всего ему удалось вынести из дома имущество на 94 тысячи рублей.

В полицию обратился 28-летний житель Майминского района. По его словам, он познакомился с одним из посетителей развлекательного заведения и позвал его в дом своей сестры. Грабитель спаивал своего знакомого, пока тот не ослабел, а затем силой забрал у него телефон, а также похитил из дома телевизор и WI-FI роутер. Всю технику он сдал в ломбард, а вырученные деньги проиграл в казино.

Полицейским удалось установить подозреваемого. Оказалось, что он уже был ранее судим. Возбуждено уголовное дело.

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