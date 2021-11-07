В Яровом пенсионерка отдала мошенникам 3 млн рублей, которые копила на квартиру внучке

Женщина хотела заработать на акциях Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожилая жительница Ярового стала жертвой мошенников и потеряла 3 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, она копила средства на покупку квартиры внучке.

Женщина 1956 года рождения подала заявление в полицию и рассказала, что в сентябре она увидела в соцсети рекламу о том, что можно получить доход от прибыли по акциям. Она перешла по ссылке и оставила заявку на участие в программе. Далее ей позвонила неизвестная девушка, представившаяся специалистов торговой компании и рассказала, что будет помогать женщине с заработком на акциях.

- При этом женщина хотела инвестировать личные накопления в размере 1 860 000 рублей, которые она откладывала для приобретения квартиры своей внучки. Женщина оформила кредит на сумму 1 200 000 рублей и перевела по инструкциям все денежные средства, включая личные накопления, мошенникам, - отметили в полиции.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она подала заявление в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.