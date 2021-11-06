В поисках запланировано привлечение авиации МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Горном Алтае мужчина пропал в горах после бурана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай. На данный момент специалисты начали поиски 27-летнего пропавшего. Известно, что житель поселка Краснообск Новосибирской области вышел на маршрут 1 ноября 2021 года, но не вернулся в обозначенный срок - 5 ноября. На связь мужчина не выходит.

- Турист зарегистрирован 26.10.2021 в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай. Маршрут пролегает из н.п. Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После посещения Аккемского озера планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по верхам через "Каменную избу" до н.п. Кучерла, - пишут в пресс-службе.

Добавим, что в период, когда по маршруту следовал мужчина, был сильный снегопад и ветер до 35 метров в секунду. Специалисты уже провели оперативно-розыскные мероприятия, в готовность приведена группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, также запланировано привлечение авиации МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра.

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