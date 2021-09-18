Умер председатель Рубцовского Совета депутатов Василий Курганский

Курганский был медиком по профессии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске скончался 70-летний председатель местного Совета депутатов Василий Курганский, пишет пресс-служба городской администрации. О причинах смерти не сообщается.

- Прощание состоится 20 сентября с 12 до 13 часов в Михайло-Архангельском храме, - говорится в сообщении.

Курганский был медиком по профессии. Долго работал в больницах Рубцовска – сначала в центральной городской больнице хирургом, а потом анестезиологом. После возглавил больницу скорой медицинской помощи. Несколько лет проработал замглавы администрации города, потом снова вернулся в профессию, в 2008 году став главврачом онкодиспансера.

В 2017 году был избран председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.