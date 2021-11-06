В Бийске откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID-19

Дополнительный пункт находится в магазине «Олимпиец». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске откроют дополнительный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Дополнительный пункт находится в магазине «Олимпиец», по адресу улица Советская, 214. Прививки можно будет поставить с 9 ноября. График работы пункта с 9:00 до 16:00.

Напоминаем, что с собой на вакцинацию необходимо взять паспорт, СНИЛ и полис ОМС.

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