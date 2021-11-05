Алтайский край не продлит нерабочие дни после 7 ноября

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к 91 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край не станет продлевать нерабочие дни после 7 ноября. При этом в регионе расширят список мест, при посещении которых будет нужен QR-код. Решение об этом приняли 5 ноября на заседании оперштаба, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс, – пояснили на заседании.

По предложению Роспотребнадзора в регионе расширят список организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. Пока эти изменения обсуждают.

Напомним, с 15 ноября предъявление QR-кодов станет обязательным на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия).

Власти отмечают, что благодаря введению системы QR-кодов в ТЦ и ТРЦ уже заметно выросло число вакцинированных от ковида. Ежесуточно более 10 тыс. человек приходят прививаться против COVID-19.

– Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысяч человек. Пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях, желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее, – подчеркнули в ведомстве.

Также дополнительные пункты вакцинации открыли в торговых центрах Барнаула, ежедневно в них прививается до тысячи человек. Медучреждения готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день.

По данным регионального управления МВД, с 30 октября по 3 ноября выявили более 30 фактов нарушений режима ограничений. В ближайшее время усилят контроль за соблюдением действующих антиковидных требований, возрастет количество проверок с участием полиции и Росгвардии.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к 91 тысячи человек. За минувшие сутки выявили рекордные 498 новых случаев. Всего в регионе – 856 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ –300.