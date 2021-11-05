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Общество5 ноября 2021 5:30

В Яровом возникли проблемы с отоплением

Остановили работу одного из котлов
Герман Архаров
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Из-за зашлакованности еще вечером 1 ноября остановили паровой котел №9

Из-за зашлакованности еще вечером 1 ноября остановили паровой котел №9

Фото: Олег УКЛАДОВ

На ТЭЦ МУП «ЯТЭК» в Яровом возникли проблемы. Из-за зашлакованности еще вечером 1 ноября остановили паровой котел №9 и запустили другой – №7, однако его работы недостаточно для поддержания нормативной температуры в домах горожан, сообщает администрация города

– Котел № 7 при настоящих погодных условиях обеспечивает температуру на подающем трубопроводе +45 градусов на обратном +38 градусов, что недостаточно для поддержания нормативной температуры в жилых и социально значимых помещениях, – отметили в администрации.

Там добавили, что для решения проблемы решили оперативно вывести из ремонта котел № 10, однако при его заполнении и опрессовке выявили свищи дренажной трубы нижнего коллектора экрана. Специалисты занялись устранением неисправности. Котел №10 планировали запустить и подключить к тепловой сети в ночь на 5 ноября.