Алтайский Следком проверит сообщения жителей Сибирской долины о некачественной воде

По результатам проверки примут процессуальное решение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители проверяют информацию СМИ о том, что жители поселка Сибирская долина получают некачественную воду. Об этом сообщает региональный Следком.

– Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), – отмечают в ведомстве.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что недавно жители барнаульского поселка Сибирская долина вышли с плакатами на улицу, надеясь в очередной раз привлечь внимание к своей проблеме – по их словам, в поселке нет нормальной питьевой воды