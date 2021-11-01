Жители поселка Сибирская долина вышли с плакатами из-за качества питьевой воды

Фото: instagram.com/sibirskaia_dolina

Жители барнаульского поселка Сибирская долина вышли с плакатами на улицу, надеясь в очередной раз привлечь внимание к своей проблеме – в поселке нет нормальной питьевой воды. Об этом говорится на Instagram-странице поселка.

- Та вода, которая течет из-под крана у жителей поселка, не соответствует нормативам питьевой воды, но по тарифам люди платят за питьевую воду! Водой невозможно пользоваться, она портит всю технику (бытовую и сантехнику), - говорится в сообщении.

Собрание закончилось практически сразу, как началось – за 20 минут до начала мероприятия приехали сотрудники полиции. По словам жителей поселка, на одного человека был составлен протокол.

- Мы устали ждать, нам надоело слышать обещания о том, что все нормализуется, - говорят жители.

Проблема Сибирской долины не решается уже много лет. В прошлом году от отчаяния жители поселка даже перекрыли трассу, начав непрерывной цепью проходить по пешеходному переходу. После этого к делу подключилась городская администрация, мэр даже провел рабочую встречу, но, судя по всему, результата это никакого не принесло.