Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 октября 2021 года составило 86732

426 новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 октября 2021 года за минувшие сутки увеличилось на 426 случаев и составило 86732, сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 86732 человека, в т. ч. 6631 ребенок. Выздоровели 61 564 человека (+ 142). Умерли 6 157 человек (+ 27), все взрослые, - говорится в официальной статистике.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях остаются 3831 пациентов с подтвержденным COVID-19, а также 423 лечатся от вирусной пневмонии, сходом с коронавирусом.

- Количество тяжелобольных – 831, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 295, - добавляют в оперштабе.

Амбулаторно медики следят за состоянием 36 бессимптомных вирусоносителей и 352 пациентов, долечивающихся после пневмонии.