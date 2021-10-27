Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 октября 2021 года составило 86732

426 новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 октября 2021 года за минувшие сутки увеличилось на 426 случаев и составило 86732, сообщает региональный оперштаб.
- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 86732 человека, в т. ч. 6631 ребенок. Выздоровели 61 564 человека (+ 142). Умерли 6 157 человек (+ 27), все взрослые, - говорится в официальной статистике.
На сегодняшний день в инфекционных госпиталях остаются 3831 пациентов с подтвержденным COVID-19, а также 423 лечатся от вирусной пневмонии, сходом с коронавирусом.
- Количество тяжелобольных – 831, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 295, - добавляют в оперштабе.
Амбулаторно медики следят за состоянием 36 бессимптомных вирусоносителей и 352 пациентов, долечивающихся после пневмонии.