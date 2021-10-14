1,75 млрд рублей понадобится Алтайскому краю на строительство дороги-дублера Чуйского тракта

Если проект одобрят, то строить дорогу будут с 2025 по 2030 годы Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края просят министерство туризма России помочь с финансированием строительства дороги-дублера Чуйского тракта, пишет «Интерфакс». Всего на эти цели необходимо 1,75 млрд рублей.

– Мы направили проект в министерство туризма. Если он будет одобрен, и нам дадут эти деньги, то он будет реализован, если нет - то нет, - рассказал представитель управления дорожного хозяйства края.

Если проект одобрят, то строить дорогу будут с 2025 по 2030 годы. Предполагается, что появление новой дороги облегчит для туристов доступ к новым достопримечательностям.