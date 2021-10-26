Жителю Заринского района грозит до 10 лет лишения свободы за хранение килограмма наркотиков

Преступление предусмотрено ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Заринского района, который хранил у себя более килограмма наркотиков. Об этом сообщили региональная Прокуратура. Преступление предусмотрено ч. 2 ст. 228 УК РФ.

- По версии следствия обвиняемый в июле - августе 2021 года собрал наркотическое средство каннабис, а также части растений конопли общей массой 1 килограмм 216 граммов, - пишут в ведомстве.

Потом мужчина стал незаконно хранить наркотики у себя, пока их не изъяли сотрудники полиции. Обвиняемому грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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