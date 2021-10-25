Барнаулец хотел сходить с девушкой в театр и потерял более 5 тыс. рублей

В результате карты списались 5790 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула обратился в полицию с заявлением, что его обманули и списали с его карты более 5 тыс рублей, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Он хотел сводить в театр девушку с сайта знакомств и пытался купить билет онлайн.

– Потерпевший рассказал, что на одном из сайтов познакомился с девушкой, которая представилась Анастасией. В ходе переписки она проявила инициативу и предложила мужчине сходить с ней в театр. Девушка скинула ссылку, по которой мужчина перешел и ввел номер своей банковской карты и пароль поступивший на телефон, – рассказали в пресс-службе МВД.

Платеж не проходил, и мужчина сделал несколько попыток приобрести билет. В результате с его карты списались 5790 рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Напомним, ранее «КП» писала об аналогичном случае, который произошел с жителем Барнаула. Мошенники действовали по той же схеме, предложив купить билет на спектакль в краевой театр драмы.