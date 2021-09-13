Тиндер-сюрприз: барнаулец попался в сети «театральных» мошенников на сайте знакомств

Девушка предложила сходить на постановку в театре драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летний житель Барнаула хотел найти свою вторую половинку на сайте знакомств, но чуть было не стал жертвой мошенников. Девушка его мечты предложила сходить с ней в театр, но, как оказалось, это была ловушка.

Идеальная пара

В начале сентября Артем (имя изменено по просьбе героя – прим. ред) наткнулся на симпатичную 23-летнюю девушку Настю в «Тиндере». Поставил ей лайк, она ответила взаимностью. Завязался разговор. Общение шло легко и непринужденно, Артему даже на секунду показалось, что, наконец, он нашел ту самую – умную, красивую, любознательную, а главное, что у них были общие интересы – они оба любили театр. Был только один момент, который смущал Артема.

– Она хотела общаться со мной постоянно. Если я отлучался и не писал какое-то время, начинала спрашивать, куда я пропал. Это немного насторожило, как будто она все время пыталась меня контролировать, – говорит Артем.

Настя сказала, что предпочитает живое общение и хотела бы поскорее встретиться лично. Девушка предложила сходить с ней в барнаульский театр драмы. Якобы на днях она отмечала день рождения, и тетя подарила ей один билет на спектакль «Фантазии Фарятьева». Артему оставалось купить билет только на себя, на что он с радостью согласился.

Не на того напала

Все бы ничего, но когда Артем зашел на сайт театра драмы, то не нашел в афише нужного спектакля. Настя объяснила, что это гастролирующий театр, поэтому в местной программе его нет. Девушка скинула ссылку на сайт, где можно приобрести билеты.

– Возьми место рядом со мной, чтобы не получилось так, что мы на разных будем сидеть, а то уже ползала занято. У меня 9 ряд и 9 место, – написала Настя.

Артем перешел по ссылке. Цена за билет по меркам Барнаула была совсем не маленькая – 1900 рублей, но, несмотря на это почти все билеты уже были раскуплены. На удачу, место рядом с Настей оставалось свободным. Именно это и насторожило Артема, он решил перестраховаться, позвонив своему знакомому из театра драмы. Оказалось, что никаких «Фантазий Фарятьева» в афише театра нет, это лишь фантазии мошенников, которые уже не первый раз используют алтайскую драму для развода на деньги.

– Нам снова поступил сигнал, что мошенники пытаются выманивать деньги зрителей, утверждая, что показывают спектакли на нашей сцене. Пожалуйста, будьте осторожны, приобретайте билеты только на проверенных сайтах, – прокомментировали ситуацию представители краевого театра драмы в социальных сетях.

Бум на «театральное» мошенничество

После того, как Артем рассказал Насте, что раскрыл ее схему, она заблокировала его. Только после этого он вбил номер девушки в поисковик и выяснил, что стал далеко не первой ее жертвой. Другие мужчины рассказывают, что сначала она просит купить билет в театр, а затем забронировать столик в кальянной.

Кстати, с июня по август этого года эксперты BI.ZONE зафиксировали десятикратный рост числа доменов мошеннических театров, пишет РБК. Через подобные ресурсы жулики крадут деньги у желающих посмотреть спектакль, а у самих театров страдает репутация.

Поддельные сайты театров выглядят почти так же, как настоящие, на первый взгляд отличить их от реальных невозможно. Есть описание спектаклей нового сезона, афиша и обязательно уведомление о возможности покупки билетов онлайн в связи с пандемией. Однако после оплаты жертва, естественно, не получает никаких билетов.

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