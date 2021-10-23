Жители Барнаула пожаловались на очереди в пункте вакцинации

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

В пункте вакцинации от коронавируса в ТОЦ «Геомаркет» в Барнауле скапливаются большие очереди из желающих привиться. Об этом жители краевой столицы написали в группе «Черное и Белое Барнаул».

– Люди возмущаются,все стоят толпой, ни о какой дистанции речи нет. О чем думает наш крайздрав, просто клоунада. Писала им директ - ноль реакции. Огромное пожелание – разверните дополнительные пункты вакцинации, – сообщила жительница города.

Ранее мы писали о том, что одновременно в пункте вакцинации в «Геомаркете» могут вести прием до 5-6 врачей, а в прививочном кабинете принимать сразу двух человек. Каждый день здесь могут прививать минимум 500-700 человек.

По последним данным, в Алтайском крае против коронавируса привились уже более 745 тыс. человек.